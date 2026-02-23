I convocati "ufficiosi" della Fiorentina: tornano De Gea e Gudmundsson. Prima chiamata per Rugani. Un assente noto

Niente convocati ufficiali nemmeno oggi per la Fiorentina, che però ha mostrato le maglie presenti nello spogliatoio viola nel pre partita del match contro il Pisa.

Presenti e assenti

Attraverso le divise dei presenti, dunque, è possibile ricostruire la rosa di giocatori che saranno a disposizione di Vanoli. Tornano tra i convocati Gudmundsson e De Gea. Prima chiamata per Rugani. Assente Mandragora per squalifica. Tra i giovani ci sono Balbo e Bonanno.

I convocati “ufficiosi”

David De Gea, Luca Lezzerini, Jacopo Fazzini, Oliver Christensen, Pietro Comuzzo, Nicolò Fagioli, Marin Pongračić, Robin Gosens, Albert Guðmundsson, Moise Kean, Jack Harrison, Daniele Rugani, Niccolò Fortini, Fabiano Parisi, Eddy Kouadio, Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Roberto Piccoli, Luca Ranieri, Piergiorgio Bonanno, Manor Solomon, Dodô, Cher Ndour, Luis Balbo.