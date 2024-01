Dopo l'incontro tra i tifosi della Fiorentina e Dario Nardella, l'ACCVC risponde al commento del sindaco di Firenze. Ecco il comunicato: “Come è stato riportato dai quotidiani e dalle varie testate giornalistiche on-line ieri c’è stato l’incontro di tutta la rappresentanza della tifoseria viola con il sindaco di Firenze sul tema dello stadio. Sono state dette molte cose, usati molti condizionali, tanti numeri, illustrate possibili soluzioni tutte vincolate da ‘se’”.

“Risposte soltanto ipotizzato”

E ancora: “In sostanza le risposte che cercavamo non le abbiamo trovate, ma soltanto “ipotizzate”. Ringraziamo comunque il sindaco Dario Nardella per quanto fatto fino ad oggi e per aver preso l’impegno di trovare un modo per far giocare la Fiorentina a Firenze anche durante i lavori al Franchi. Ribadiamo che chi scrive non è contro nessuno, ma soprattutto le domande fatte non hanno nessuno scopo “politico”: fin dall’inizio abbiamo scritto ‘non vogliamo essere tirati per la giacchetta’”.

"Restiamo in attesa, preoccupati"

E ancora: "Non abbiamo ottenuto risposte ma abbiamo informato i tifosi, uno degli obiettivi fondamentali che abbiamo avuto fin dall’inizio. Auguriamo a tutti coloro che sono coinvolti sul tema stadio buon lavoro e di operare, non abbiamo alcun dubbio su questo, per il bene della Fiorentina così come facciamo noi giorno dopo giorno. Restiamo in attesa, sempre preoccupati, vigili su quello che accadrà, in ansia per il futuro della Fiorentina, pronti a manifestare qualora difendere il bene della Fiorentina lo ritenesse necessario".