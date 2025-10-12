La Nazione: Rinascimento Gudmundsson

In edicola questa mattina sul QS de La Nazione si legge di Gudmundsson, dell'infortunio di Kean e degli esuberi viola in partenza a gennaio.

In prima pagina

Sulla prima pagina del QS si legge il titolo sulla Fiorentina: “Doppietta show, rinascimento Gudmundsson”.

Pagina 4

A pagina 4 si legge: “La scintilla della speranza. Sì, Gud è ancora il vecchio Gud. Due gol vecchio stile il messaggio per Pioli”. E a lato: “Ndour fa il leader con l'Under 21. Dzeko resta a secco”.

Pagina 5

A pagina 5 si legge il titolo in alto: “Quei giocatori spariti dai radar. Pronti a salutare e poi rimasti. Solo 14 minuti di gioco in due. I fantasmi Sabiri e Richardson. E sotto: ”Lavoro su palle inattive. E ora due giorni di riposo".