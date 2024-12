Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto a Kiss Kiss di quello che può essere il futuro del terzino viola Cristiano Biraghi, giocatore che conosce molto bene per il passato trascorso nella squadra abruzzese e in uscita dalla Fiorentina: "Tornavamo in A dopo tanti anni e volevamo puntare sui giovani che avessero prospettiva e prendemmo Biraghi che era all’estero".

Biraghi e il Pescara

Sebastiani ha poi dischiarato: "Venne a Pescara, fece un buon campionato anche se noi retrocedemmo. Poi Corvino lo prese da noi nell’estate successiva, lo portò a Firenze e lì ha fatto un buonissimo percorso. È andato anche in Nazionale, non credo sia proprio l’ultimo arrivato".

E su Biraghi al Napoli…

E ha commentato: "Biraghi al Napoli? Se Conte lo stima perché no?! Lui lo ebbe anche in passato ai tempi dell’Inter".