La probabile formazione del Verona: Baroni ha ancora qualche dubbio. In attacco solo certezze, tra cui anche un ex obiettivo della Fiorentina

Baroni studia le ultime mosse per sfidare con il suo Hellas Verona questo pomeriggio la Fiorentina di Italiano al Franchi. Qualche dubbio per l'allenatore gialloblù che convive con il dubbio Magnani-Amione in difesa, con il primo in vantaggio. A centrocampo dovrebbe esserci Hongla insieme a Suslov e Folorunsho, così come Djuric dovrebbe prendere il posto da punta centrale con Lazovic e Ngonge esterni. Occhio però anche al ritorno di Henry a disposizione dopo il lungo infortunio.

La probabile formazione del Verona (4-3-3): Montipò; Tachatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Suslov, Hongla, Folorunsho; Ngonge, Djuric, Lazovic.