Il centrocampista del Como Sergi Roberto ha parlato in sala stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Le parole di Sergi Roberto

“Sono felice per il mio primo gol con il Como, devo continuare così per aiutare la squadra nel miglior modo possibile. La Fiorentina è migliorata tantissimo nelle ultime partite, si è visto tanto da quando l'abbiamo affrontata in Serie A. In campo noi ci divertiamo, siamo una famiglia e credo che si veda. Tutti entrano e giocano bene. Dobbiamo continuare così”.

Sul gioco del Como

“Giocare bene come fa il Como? Non è facile. Ma il calcio di Cesc è chiaro. Lavoriamo tantissimo sempre, sappiamo tutti cosa fare. Vogliamo fare un gioco divertente e offensivo”.