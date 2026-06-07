Infantino è praticamente sparito: un prestito controproducente e soli 51 minuti in campo per l'ennesimo fallimento del mercato viola

Tanti misteri legati al mercato della Fiorentina in questi anni: uno dei più grandi grattacapi, però, risponde al nome di Gino Infantino.

La luce in fondo al tunnel?

Prelevato dal Rosario Central nel 2023 per circa 3 milioni, in viola ha collezionato 208 minuti dimenticabilissimi, spalmati in 9 presenze. Non ha funzionato neanche il prestito all'Al-Ain dell'anno scorso: sette presenze, una rete, e ritorno a Firenze in sordina. L'ultimo prestito, invece, sembrava avere del potenziale.

La caduta nel baratro

Il rientro in patria all'Argentinos Juniors avrebbe dovuto essere uno stimolo ulteriore per rilanciare una carriera che si è ormai arenata: nulla da fare, perché da gennaio ha raccolto solo 51 minuti con la sua nuova squadra. L'unica salvezza della Fiorentina: nonostante il prestito a dir poco fallimentare, l'Argentinos Juniors sarà costretto a riscattarlo - per una cifra simbolica - in caso di salvezza, che è ormai quasi raggiunta. Ad ogni modo, anche lui sembra destinato a iscriversi nella lista di fallimenti del mercato viola.