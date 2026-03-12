E Infantino? Dopo un altro ‘arrivederci’ alla Fiorentina è già sparito anche all’Argentinos Juniors

Appena due presenze per meno di 40 minuti totali: il ritorno in Argentina di Gino Infantino non ha segnato una ripartenza per il 2003 di Rosario. Il centrocampista della Fiorentina si è spostato all’Argentinos Juniors ma non sta riuscendo a trovare continuità, anzi, a malapena riesce a ritagliarsi un esiguo spazio.

La musica non cambia

Il mancino scuola Rosario Central, reduce dall’infruttuoso prestito all’Al-Ain, rallentato anche da un infortunio molto fastidioso, alla Fiorentina è scivolato nuovamente fuori da ogni progetto tecnico rimanendo fuori rosa fino a gennaio. Tornato in Argentina, la musica non è cambiata: il calciatore è stato più in tribuna che in campo.

Un accordo ancora lungo

Infantino ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con la Fiorentina, e quindi è tutto tranne che vicino ad un addio dettato da una scadenza. La sua avventura a Firenze è finita ancora prima di cominciare, o quasi, ma il calciatore resterà ancora in viola, in un limbo che va avanti da anni.