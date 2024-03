Barak trascina la Fiorentina in Conference e si riprende la Nazionale. Fiducia dal nuovo ct della Repubblica Ceca

Dopo un periodo molto complicato per il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, adesso il suo rendimento sta migliorando molto. Il numero 72 viola è l'uomo della Conference, decisivo anche in questa edizione e nella gara di ieri contro il Maccabi Haifa. Un ottimo periodo che gli vale un traguardo importante.

Barak torna in Nazionale

Antonin Barak torna in Nazionale dopo un anno esatto. La Repubblica Ceca ha un nuovo commissario tecnico: non più Jaroslav Šilhavý (con il quale il centrocampista della Fiorentina ha avuto problemi), bensì Ivan Hašek, che ha deciso di dargli fiducia per le amichevoli di marzo contro Norvegia e Armenia. Una notizia importantissima, soprattutto in vista dell'Europeo di giugno dove ci sarà anche la Repubblica Ceca.

Ecco la lista dei convocati: