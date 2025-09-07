Si sa, a volte per gli sportivi la vita dopo la carriera risulta molto complicata. L'attaccante brasiliano Adriano, passato da Firenze nel 2002, ha raccontato al podcast Boteco do Chula condotto dall'ex calciatore Aloisio Chulapa, le difficoltà riscontrate dopo l'addio al calcio.

“La verità è che a nessuno importa più di me - afferma l'ex viola -L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa. Sono pochi quelli a cui importa degli altri”.