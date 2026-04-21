Il procuratore Eugenio Ascari è stato ospite di TVL, al Salotto del Calcio, e ha toccato varie tematiche di casa Fiorentina, dal campo al mercato.

‘Indubbi meriti di Vanoli sotto tanti aspetti’

“Nel calcio contano i numeri e la Fiorentina fino all’arrivo di Vanoli aveva una media di 0.7 punti a partita, con Vanoli la media è salita a 2 punti a partita e solo l’Inter e le squadre in vetta hanno fatto meglio, i dati sono incontrovertibili. Vanoli ha meriti indubbi, anche dal punto di vista tattico, dalla riscoperta di Fagioli playmaker al rilancio di Parisi da esterno alto. Ha dato la fascia a De Gea, deresponsabilizzando Ranieri e facendogli recuperare fiducia. Cosa farà ora la Fiorentina? C’è chi sostiene che Paratici abbia di fronte a se un biennio nel quale dovrà decidere, il prossimo anno difficilmente potrà costruire la squadra dei suoi sogni e che corrisponde alle sue idee”.

‘Paratici dovrà fare i conti con situazioni complesse’

“Rientrano 15 calciatori a Firenze dai prestiti: Sohm, Richardson e compagnia bella, che saranno difficilmente collocabili sul mercato. Della rosa attuale fanno parte vari calciatori con poco mercato, e ci sarà da fare i conti con queste situazioni. È possibile che venga confermato Vanoli per un anno di transizione, nella prospettiva di poter costruire una squadra con elementi graditi a Paratici e con un allenatore più adatto alle idee del direttore sportivo viola”.

‘Capitolo allenatore: vari nomi spendibili’

“Allenatore? Naturale che Sarri sarebbe il massimo, è un tecnico d’esperienza. Non dimentichiamoci però che sono molteplici i casi di allenatori esordienti o con poca esperienza che poi hanno fatto bene o si sono imposti, vedi Sacchi e Conte. Grosso ha già esperienza ed è un nome spendibile: ha vinto campionati di Serie B con Frosinone e Sassuolo, non ha ottenuto risultati eclatanti ma è stato sulla panchina del Lione, club importante in Francia, ed ha un passato straordinario da calciatore. Bruno Lage ha vinto un titolo col Benfica, sembra che Paratici guardi molto anche all’estero. Iraola? Non è un nome facile, è molto corteggiato, e la Fiorentina non fa le coppe europee”.