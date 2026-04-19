Calamai: "Paratici sta pensando ad una Fiorentina senza Kean, ma dovrà accontentarsi. E Il Napoli.."
Il noto giornalista Luca Calamai, nel suo consueto editoriale domenicale per TuttoMercatoWeb, ha parlato della possibile cessione di Moise Kean.
La condizione fisiche
“Kean non ci sarà neppure a Lecce - scrive Calamai - Suo fratello ha dichiarato che l'infiammazione alla tibia che tormenta da tempo il centravanti viola è un fastidio serio. Ci vorrebbero due-tre mesi di riposo per guarire in maniera definitiva”.
Possibile cessione
Calamai entra poi nei dettagli delle possibili variabili di mercato attorno al bomber viola: “Con la salvezza in pugno Paratici sta pensando a una Fiorentina senza Kean. Esiste una clausola rescissoria da 62 milioni ma difficilmente arriverà un'offerta a questi numeri. Paratici è pronto ad accontentarsi di 40-45 milioni? Il Napoli potrebbe farci un pensierino”.