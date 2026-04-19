Già finita l'esperienza viola per Piccoli? Una possibilità tutt'altro che da escludere, anche se ad una sola condizione...

La stagione di Roberto Piccoli è stata senz'altro deludente. L'acquisto più oneroso dell'estate viola ha collezionato ben 39 presenze fra coppe e campionato, riuscendo ad andare in rete solamente 7 volte. Nemmeno i tanti acciacchi fisici di Moise Kean, che hanno “regalato” all'ex Cagliari continuità, hanno determinato una crescita di rendimento dell'attaccante.

Le strade da seguire

La Fiorentina si trova adesso costretta a fare i conti con un investimento che, letto a quasi 12 mesi di distanza, sembra completamente fallito. Anche perché in questa stagione negativa il valore di Piccoli si è inevitabilmente ridotto. Le vie da seguire adesso sono due - suggerisce Repubblica - tenere l'attaccante ex Cagliari a Firenze come riserva, con il rischio di far decrescere ancora il suo valore, o cederlo in prestito nella speranza che il ragazzo torni sui livelli visti prima di arrivare in riva all'Arno.

Possibile cessione

Anche questa seconda ipotesi però porta con sé una controindicazione: la Fiorentina si troverebbe costretta, soprattutto in caso di cessione anche di Kean, a ricostruire un reparto costoso e fondamentale. La cessione a titolo definitivo è ovviamente un'ipotesi da scartare in quanto rappresenterebbe ad oggi una grossa minusvalenza.