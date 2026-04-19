Paratici disposto a sacrificare Kean? Ma il Milan si tira fuori dalla corsa. Le pretendenti spaventate da un fattore
Sarà un'estate di profondo rinnovamento al Viola Park: oltre all'arrivo del possibile nuovo allenatore, saranno tante le operazioni di mercato che la dirigenza viola dovrà portare a termine. Fra queste non sono assolutamente escluse cessioni eccellenti.
La clausola e la permanenza
Un anno fa, dopo una stagione straordinaria di Kean, l'ambiente viola aspettava con ansia quei primi 15 giorni di luglio in cui la clausola (allora di 52 milioni) poteva portar via il bomber viola da Firenze. Per la gioia dei tifosi la tanto discussa cessione non si formalizzò e la punta della Nazionale rimase il riva all'Arno.
Un rinnovo pesante
Proprio al termine delle due settimane di validità della clausola la Fiorentina decise di fare un grande sforzo economico, rinnovando il contratto a Kean con uno stipendio intorno ai 5 milioni e la clausola intorno ai 60. Cifre enormi per le casse viola e che potrebbe indurre Fabio Paratici a profonde riflessioni. In una logica di contenimento dei costi, che con l'esclusione dall'Europa si fa sempre più reale, si possa pensare di sacrificarlo.
Possibili acquirenti
Il problema però potrebbe essere opposto rispetto alla passata stagione. Sarà difficile per la squadra mercato viola trovare un acquirente disposto a spendere poco più di 60 milioni. Anche il Milan, la squadra più interessata al giocatore fino a poco fa, sembra essersi spaventato di fronte al problema alla tibia.