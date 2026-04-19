Un piano di recupero spazzato via dalla gestione in Nazionale. E adesso stimare il rientro di Kean diventa arduo

Moise Kean è ancora alle prese con il dolore alla Tibia che da mesi influenza le sue prestazioni e lo costringe spesso a dare forfait. Nei giorni scorsi il fratello Giovanni aveva parlato di due-tre mesi di stop e di infiltrazioni con cui il bomber viola avrebbe giocato nel recente passato; secondo la ricostruzione de La Nazione le cose non sono andate esattamente così.

La gestione in Nazionale

Secondo quanto scrive il quotidiano fiorentino, l'equipe medica viola aveva programmato ad inizio marzo un piano di recupero graduale, che però è stato pressoché spazzato via dalla superficiale gestione in azzurro del giocatore, tornato a Firenze sovraccaricato. Le Infiltrazione a cui Giovanni Kean ha fatto riferimento inoltre non sarebbero mai state effettuate alla Fiorentina, ma anche queste dallo staff medico azzurro, che aveva disperato bisogno di Moise per la rincorsa (fallita) al mondiale.

Tempi di recupero

Anche i tempi di recupero stimati dal fratello non sono reali, perché non stimabili. Si valuta quindi sulla base delle sensazione del centravanti e la speranza e che la Fiorentina possa nuovamente godersi il suo bomber nelle ultimissime sfide stagionali.