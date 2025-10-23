Richardson totalmente fuori dai radar viola, in Spagna però continuano a monitorare il marocchino. I dettagli

Con molte probabilità gli attuali potrebbero essere gli ultimi mesi di Amir Richardson alla Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 è fuori dai piani di Stefano Pioli, che non lo ha mai utilizzato in questo inizio di stagione.

Interesse in Spagna

Una partenza del giocatore durante la sessione invernale di mercato è molto probabile e secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, sulle tracce del classe 2002 ci sarebbe ancora il Siviglia: durante l'estate c'erano già stati dei contatti ma le difficoltà economiche degli spagnoli hanno impedito che la trattativa si concretizzasse.

Il Marocco nel mirino

Richardson, tornato tra i convocati per la sfida odierna col Rapid dopo l'assenza di San Siro, vuole essere ceduto per ritrovare il campo e magari anche il giro della nazionale marocchina. Il Siviglia osserva con attenzione l'evolversi della situazione, in vista della prossima finestra di trattative.