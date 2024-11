Anche la Fiorentina a fianco di “Questo non è amore”, la campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere. Nell'avvicinarsi al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Questore di Firenze ha voluto promuovere l'iniziativa insieme ad alcune eccellenze del mondo dello sport tra cui appunto il club viola.

Nella giornata di ieri gli agenti specializzati dell'Ufficio Fasce Vulnerabili della Divisione Polizia Anticrimine della Questura hanno fatto visita al Viola Park, coinvolgendo calciatori e calciatrici della Fiorentina. Lucas Beltran, Luca Ranieri, Francesca Durante e Miriam Longo hanno posato con lo striscione “Questo non è amore” e nell'occasione i poliziotti hanno dato informazioni dettagliate e concrete, nonché consigli utili su come comportarsi in caso di situazioni allarmanti o pericolose.

Nell'ambito dell'iniziativa lunedì 25 novembre il “Camper Rosa” farà un vero e proprio percorso informativo, con tante iniziative e novità, percorrendo il centro storico di Firenze con soste in Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria e Pizza Santa Maria Novella.