Commisso accoglie il Fiesole Calcio al Viola Park: nella mattinata amichevole con l'Under 18 FOTO

Questa mattina all’interno del Viola Park la Fiorentina Under 18 di Papalato è stata impegnata in un amichevole contro una squadra dilettantistica fiorentina: l’ospite di quest’oggi è stato il Fiesole Calcio, squadra appena approdata in Promozione.

Ad accogliere la dirigenza fiesolana, ed in particolare il presidente di origini calabresi Vito Frija, è stato lo stesso Rocco Commisso. Queste le immagini pubblicate dal Fiesole sui propri canali social: