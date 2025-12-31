Per commentare il momento drammatico - sportivamente parlando - che sta vivendo la Fiorentina, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Delio Rossi, ex allenatore viola, in un altro periodo molto delicato per la squadra di Firenze.

Salve Mister, lei che ha allenato a Firenze e conosce bene l'ambiente, si sarebbe mai aspettato una “fine” del genere per la Fiorentina?

“Onestamente devo ammettere che non mi aspettavo un tracollo del genere da parte di un club che conosco bene come la Fiorentina. Anche, e soprattutto, alla luce della scelta di puntare su un allenatore come Pioli in estate. Dopo un campionato più che discreto, come quello dell'anno scorso, non me l'aspettavo proprio. Fermo restando che poi possono succedere certe dinamiche nel corso delle varie stagioni”.

Fosse stato al posto di Pioli in estate, avrebbe lasciato partire Dodo e Kean?

“Si fa sempre fatica ad e esprimere giudizi al di fuori senza vivere lo spogliatoio a 360 gradi. Anch'io non avrei pensato di cedere giocatori come Kean e Dodo, poiché avevano delle qualità che li rendevano determinanti. Ad ogni modo, continuare a cercare uno o più capri espiatori all'interno della rosa della Fiorentina è come la dinamica del cane che si morde la coda. Adesso, la società non deve cercare dei colpevoli, bensì porsi una semplice (si fa per dire, ndr) domanda: ”Come possiamo uscire da questa situazione?".