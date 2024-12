Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista di Sky e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato della sconfitta della Fiorentina col Bologna trattando di vari argomenti della sfida, ma non soltanto.

“La Fiorentina ha giocato un bel primo tempo, in cui ha tenuto il ritmo del Bologna riuscendo anche a creare e trovare profondità. Kean e Gudmundsson molto battaglieri. Nella ripresa il Bologna ha continuato a spingere forte, la Fiorentina ha perso qualità senza Gudmundsson, che dà l'impressione di avere numeri che ti tirano fuori da tanti problemi, ed ha dovuto difendere un po' di più, peggiorando la propria partita. Non penso sia stata una brutta prestazione. La Fiorentina in questo momento sa vincere e ha vinto anche gare che poteva non vincere grazie al gruppo. Il Bologna è forte, ha perso solo con Napoli e Lazio e pareggiato alcune gare avanti di più gol. La classifica dei rossoblù è anche bugiarda, la gara era tra squadra vicine come valori”.

‘Palladino sta valutando alternative per fronteggiare l’assenza di Bove'

“Un attacco Gudmundsson Kean Beltran ci sta, ma non col 4-2-3-1. Sottil è più bravo sulla fascia, forse il migliore a sinistra al momento. Beltran mi piace nel mezzo, se Palladino crede che i migliori da combinare siano quei 3, può tornare al progetto iniziale, mai visto perchè non abbiamo mai visto Gudmundsson in campo con la difesa a tre. Avendo perso un calciatore importante come Bove, si può pensare a delle alternative. Difficile togliere Beltran, ma anche Sottil…ma Gudmundsson deve stare in campo. Richardson non è entrato male in partita, ma le giocate importanti le ha sbagliate, però mi piace che stia entrando dentro la squadra. Per la difesa è stata una partita difficilissima ma i giocatori mi sono piaciuti tanto, Ranieri sta facendo gare perfette, e si è calmato molto”.

‘Non mi è piaciuta la polemica del post gara con Italiano’

“Preferirei non parlare di quanto accaduto nel post partita, è stato qualcosa di un po' anormale. Italiano sentiva tantissimo la partita, non solo per il passato ma perchè la gara rappresenta tanto per i bolognesi, è la più attesa assieme a quella con la Juventus. Italiano è stato inquadrato a inizio gara ed è stato cordiale con tutti prima della partita, salutando tutti. A me sembra sbagliato aver creato una polemica del genere in un giorno come quello in cui Palladino mancava perchè ha perso la madre, ma la polemica non l'ha creata Italiano, che magari ha esagerato come atteggiamento ma si poteva andare oltre. Non mi è piaciuto che nel dopo partita si sia parlato di questo, perchè Italiano fa parte della storia della Fiorentina, come chi c'è oggi. La particolare esaltazione fa parte dello stile di Italiano, che vive così il calcio”.