L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Questa squadra non dà segnali di risveglio, di positività, ma dalla preoccupazione si può passare alla speranza se pensiamo che mancano ancora 24 partite alla fine del campionato. Nel calcio si fatica a migliorarsi, ma peggiorare è difficile se il punto a cui siamo arrivati a questo. Di fronte alla paura c'è chi reagisce e chi resta pietrificato, ma vi assicuro che in queste situazioni la cosa più naturale è sbagliare, anche se si vorrebbe reagire".

“Difesa e attacco sono gli stessi”

Poi ha aggiunto: "Adli, Cataldi e Bove non ci sono più, è vero, ma difesa e attacco sono rimasti uguali. Solo che a volte nelle squadre basta un giocatore in meno e cambia tutto, pensato al Napoli che ha perso Kim e dallo scudetto è passato al decimo posto. Vanoli? Ha un ruolo importantissimo in questo momento, deve incidere di più perché deve far ritrovare alla squadra l'armonia. Da queste situazioni si esce solo con il lavoro, non è questione di essere uomini o meno".