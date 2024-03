Rinviata anche l'assemblea di Lega Serie A: la nuova data e una prima occasione per parlare del recupero di Atalanta-Fiorentina

Si sarebbe dovuta tenere stamani l'assemblea di Lega Serie A, ma con un comunicato ufficiale la data della riunione è stata rinviata a venerdì 22 marzo. Non note le cause dello spostamento, con quello di venerdì che però potrebbe essere il primo momento buono per parlare anche del recupero di Atalanta-Fiorentina.

Attualmente rimane davvero difficile provare a capire quale potrebbe essere la data precisa per disputare la partita, visto il calendario fittissimo. Molto dipenderà anche dal cammino delle due squadre in Europa, ma l'assemblea potrebbe far chiarezza almeno sul periodo.