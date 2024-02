Papa Waigo: "Meglio una rosa corta piuttosto che ampia. Champions League? Per la Fiorentina dovrebbe essere la normalità"

Il doppio ex di Lecce-Fiorentina Papa Waigo ha parlato a Radio Bruno Toscana commentando innanzitutto il mercato viola: “Non l'ho seguito benissimo, ma la Fiorentina con Italiano è tornata in alto in classifica e questo significa che i giocatori sono validi. Meglio comunque una rosa corta, in cui tutti trovano continuità, che una rosa troppo ampia dove qualcuno è scontento e porta negatività nello spogliatoi. Belotti può rinforzare la squadra, anche se in quel ruolo c'è già Nzola. Quest'ultimo ha rifiutato la Coppa d'Africa e capisco che l'ha fatto per trovare più spazio nel club, però anche la chiamata della Nazionale andrebbe onorata”.

“Champions? Macché sogno”

Poi, sulla partita di stasera, Papa Waigo ha aggiunto: “Sulla carta la Fiorentina è superiore al Lecce, che sta facendo il suo onesto campionato. I giallorossi giocano con grinta e solidarietà, ma i viola devono dimostrare il loro valore e indirizzare subito la partita. Champions League? Per la Fiorentina non dovrebbe essere un sogno, ma una cosa normale. I giocatori ci devono credere e avere la motivazione di fare qualcosa di importante per la pizza”.