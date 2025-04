Attraverso i propri profili social, il Real Betis ha chiamato a raccolta i propri tifosi in vista del match contro la Fiorentina in programma giovedì al Benito Villamarin. Un messaggio chiaro del club ai propri sostenitori che saranno allo stadio per l'andata della semifinale di Conference League: “Come il colore della speranza. Questo giovedì, tutti di verde al Benito Villamarín” facendo riferimento al colore dell'abbigliamento.

💚💚💚



Como el color de la esperanza.



Este jueves, 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘 en el Benito Villamarín.#TodoAlVerde #BetisAlé pic.twitter.com/dslaNFL3Xg April 29, 2025

Sarà praticamente tutto esaurito allo stadio di Siviglia, con i tifosi del Betis che saranno più di 55mila. Più di mille i tifosi viola che arriveranno da Firenze per vedere la partita dal settore ospiti. Per loro il Consolato Generale d’Italia a Madrid garantisce un servizio di reperibilità destinato alle sole emergenze “(+34) 629 842 287 – che sarà attivo giovedì 1° maggio 2025 dalle ore 13.00 alle 24.00. Per gravi e reali emergenze al di fuori dell’orario di attivazione del cellulare di emergenza consolare è possibile chiamare il Funzionario di Turno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al n. +39 06 3691 2666”.