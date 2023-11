L’annosa (e noiosa) rotazione degli esterni: Italiano non ha ancora trovato il partner di Gonzalez

Passano gli anni e le stagioni ma il mistero esterno sinistro non sembra proprio trovare soluzione nello scacchiere di Italiano, affannato in una vorticosa rotazione che gli porta talvolta qualche certezza, talvolta qualcuna di meno ma mai una risposta definitiva su chi debba essere il proprietario del ruolo. E non perché nel calcio non si debba ruotare ma perché nessuno è mai riuscito realmente a emergere rispetto agli altri.

Non Kouame, non Brekalo, non Ikoné, tantomeno Sottil. Non fino in fondo Saponara che è stato salutato a parametro zero mentre su Sabiri stendiamo un velo pietoso. E dunque, anche per il match di domani il ballottaggio è apertissimo e tutti hanno, bene o male, le loro chance per affiancare Gonzalez nel ruolo di esterno. Il tutto nell'auspicio che Italiano possa azzeccare quello più in giornata e che la Fiorentina possa pescare (anche dal mercato?) una soluzione che renda meno necessario il turn over e più chiare le gerarchie.