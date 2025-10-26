​​

La Gazzetta dello Sport: la legge dei grandi numeri aiuta Kean

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la Fiorentina a pagina 26: “Uno non basta”, con riferimento a Kean e Castro in foto. In sommario: “Kean cerca il bis. Ora la Fiorentina ha bisogno di Moise”.

