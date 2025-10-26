Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: la legge dei grandi numeri aiuta Kean Redazione / 26 October 2025, 12:01 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Su La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la Fiorentina a pagina 26: “Uno non basta”, con riferimento a Kean e Castro in foto. In sommario: “Kean cerca il bis. Ora la Fiorentina ha bisogno di Moise”. Notizie correlate La Nazione: non bastava un play, Pioli ne vuole due La caviglia dà tregua a Kean: il sacrificio di Vienna per far male al Bologna. Ma quale ritardo sulla tabella di marcia! Straordinari per Nicolussi Caviglia e Fagioli mentre Pioli è totalmente dedito al Pablo Marì-smo 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta