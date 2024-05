Il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “I tre punti di ieri alla fine hanno un significato importante. Ad Atene la squadra ci va con uno spirito più leggero. Diciamo che è anche una chiusura giusta e positiva delle tre stagioni di Italiano, adesso speriamo nella Conference League”.

“Ma Italiano è sicuro di andare al Bologna?”

Sul futuro: “Lì ci sarà da insistere, per fare un salto di qualità occorrono dei giocatori di qualità. Con la rosa attuale, direi che Italiano ha decisamente fatto più del dovuto. Palladino mi convince, è una buona scelta e l'importante è che è un profilo ambizioso. Poi si misurerà lo spessore lavorando a Firenze. Prima di fare qualunque altra cosa, però, io mercoledì sera fermerei Italiano in albergo dopo la finale, a prescindere dal risultato, e gli chiederei ‘Ma tu sei proprio sicuro di andare al Bologna?’. Non è facile adesso, se ne va il migliore allenatore forse del campionato. Se dovesse essere convinto, allora si può virare su altri profili”.