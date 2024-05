"Fiorentina non brillantissima, ma va ad Atene serena. Olympiakos forte ma fragile, la Viola può entrare nella testa dei greci"

Sulla Fiorentina vista ieri a Cagliari, è intervenuto anche il telecronista per DAZN Riccardo Mancini, che ha commentato la gara. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “La squadra aveva bisogno di alimentare la testa, restando sul pezzo e promuovendo pensieri positivi. Sicuramente adesso può andarsi a giocare una finale con la mente decisamente più serena. Fiorentina non brillantissima, lontana dalla migliore dell’anno. Si è visto anche da Italiano che non è stato particolarmente soddisfatto. Piano piano si è sbloccata nel corso della partita”.

“Belotti non esaltante, la squadra non aiuta”

Su Belotti: “Non ha mai trovato il guizzo giusto, era molto stanco e non è mai riuscito a far salire la squadra. Per quanto il Cagliari si sia difeso bene soprattutto in mezzo al campo, con tanti uomini. La prestazione dei compagni non lo ha certo supportato. Non è un quadro esaltante, ieri è stato servito poco e male. Ci metto dentro anche la prestazione di Ikone, che contribuisce al gioco statico. Ha toccato pochissimi palloni…”.

“Olympiakos fragile, la Fiorentina può far male”

Sull'Olympiakos: “Squadra che ha un certo pedigree europeo. Contro l’Aston Villa, oltre al campo, la differenza l’ha fatta l’abitudine alle competizioni continentali. Nelle due sfide i greci hanno dominato ed è emersa la continuità di El Kaabi. Il collettivo è forte nonostante la stagione non facile. Però la Fiorentina può entrare nella testa dell’Olympiakos, che durante la partita può dare la sensazione di essere fragile. Se la squadra di Mendilibar parte male, è difficile che recuperi, soprattutto visto come gioca la Viola”.