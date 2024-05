Barak: "Ad Atene dovremo fare la stessa prestazione dell'Atalanta. L'Olympiakos è forte, ma dipende solo da noi"

Il giocatore della Fiorentina Antonin Barak ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria col Cagliari: “I tre punti servivano, ci tenevamo a chiudere ottavi. Sono orgoglioso della reazione che abbiamo avuto dopo il 2-1, grazie anche a chi è entrato dalla panchina. Atene? Vogliamo vincere ma servirà una grande prestazione, come quella dell'Atalanta. Dovremo avere la stessa testa dei nerazzurri per coronare il nostro sogno”.

“Olympiakos forte, ma dipende da noi”

Poi sull'Olympiakos: “Se sono arrivati in finale vuol dire che sono una squadra forte. Nella partita secca può succedere di tutto, poi avranno la spinta del pubblico greco e sappiamo quanto conti giocare in uno stadio molto caldo. Vero anche che potrebbero essere sotto pressione. Ad ogni modo dipenderà tutto da noi, daremo il massimo per vincere”.