Gosens e compagni si prendono gli improperi dei 500 di San Siro
Ancora una volta sotto la propria tifoseria e ancora una volta respinti al mittente. La scenetta tra la Fiorentina e i suoi sostenitori si ripete inesorabilmente ad ogni piè sospinto.
Fischi e cori contro
Gosens (capitano a Milano) e compagni, dopo aver perso nettamente contro l'Inter, si sono presi i fischi e i cori arrabbiati dei cinquecento viola presenti in questo, triste, turno infrasettimanale.
Testa bassa
"Fuori le p….”, “Rispettate la nostra maglia” questi i cori che si sono sentiti levare con chiarezza dal settore ospiti. Ai giocatori non resta che abbassare la testa e ritornare negli spogliatoi con un altro fardello (sconfitta) sulle spalle.
