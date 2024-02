Fiorentina Under 17 sempre più protagonista: vittoria contro il Palermo e finali a un passo

Una stagione da protagonista assoluta, per la Fiorentina Under 17. Il primato in classifica è consolidato ormai da inizio campionato e la cavalcata continua. Oggi la Viola, impegnata in trasferta, ha battuto il Palermo quarto in graduatoria: 0-2 convincente con reti di Bonanno e Keita.

La classifica sorride

Sedici vittorie, un pareggio e una sconfitta: la Fiorentina è a un passo dall'accesso alle finali per lo Scudetto, riservate alle prime quattro. Manca un punto all'aritmetica certezza, che sembra una formalità visto l'andamento della stagione.