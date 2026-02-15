Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge l'analisi di Alberto Polverosi su Como-Fiorentina, partita che la squadra viola ha vinto, guadagnando tre punti vitali per la salvezza.

Il commento di Polverosi

"Senza illudere nessuno, non è proprio il caso visto che ancora la classifica la mette in zona-retrocessione, ma la sensazione è che a Como la Fiorentina abbia finalmente capito che calcio deve giocare per salvarsi. Un calcio disperato, pieno di gialli e di rossi, di cadute in terra, di ruzzoloni sull’erba, di mezze o intere simulazioni, ma anche di palloni furiosamente strappati e rabbiosamente controllati. Bel calcio? Un calcio da prendere come esempio? No, nella maniera più assoluta, ma ora non c’è un’altra via viola per puntare alla salvezza o perlomeno al Parco di Bagno a Ripoli non l’hanno trovata".

Una perla di nome Nicolò

"La Fiorentina ha capitalizzato al massimo le sue occasioni, con una concretezza finora sconosciuta, anche se il primo gol ha dato a questa grigia partita un tocco di colore: controllo, dribbling in area e palla appoggiata sul primo palo, tutto questo a firma di Nicolò Fagioli, uno a cui Gattuso darà sicuramente un’occhiata prima dei playoff. Nella Fiorentina è lui la certezza".

L'ora della verità

“Ora tutto ruota intorno al derby col Pisa, che continua a perdere ma che non molla mai. Si giocherà al Franchi, dove la Fiorentina non vince dal 4 gennaio (1-0 contro la Cremonese). In mezzo c’è lo spareggio di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia. E’ legittimo immaginare che Vanoli dia spazio a giovani e riserve. Se va bene, bene, altrimenti testa solo al campionato. Era la prima trasferta di Fabio Paratici in viola, quanto meno come portafortuna funziona. E proprio a Paratici e ai suoi colleghi un consiglio finale: se la squadra riuscirà a salvarsi, prima della pubblicazione dei calendari della Serie A 26-27, chieda di giocare tutt’e due le gare contro il Como in trasferta. Nelle ultime due stagioni si sono sfidate in cinque partite ufficiali, il Como ne ha vinte tre al Franchi, la Fiorentina due nello stadio sul lago”.