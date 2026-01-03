La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa ritrova Puzzoli e Balbo, il bomber viola parte dalla panchina

Pochi minuti fa l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che alle ore 15 scenderà in campo contro i pari età della Lazio. Considerate le indisponibilità di Keita, out per squalifica, e Kospo, impegnato con la prima squadra, il tecnico gigliato si trova a dover fare qualche cambio rispetto al solito.

Le scelte di Daniele Galloppa: torna Balbo dal primo minuto, Braschi parte invece dalla panchina

Tra i pali c'è regolarmente Leonardelli, con davanti a lui una classica difesa a 4: da segnalare il ritorno sulla fascia sinistra del venezuelano Balbo a circa un mesto e mezzo dall'ultima presenza. Al posto di Keita in mediana ci sarà Bonanno, che farà coppia con Montenegro. Non ci sarà Braschi al centro dell'attacco viola, che sarà sostituito da Jallow, con alle sue spalle il tridente Evangelista, Puzzoli, Mazzeo.

Queste la formazione titolare della Fiorentina:

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno, Montenegro; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo; Jallow. All: Galloppa