Thiaw riflette sulla possibile partenza e il Milan si guarda intorno per il sostituto. Comuzzo in lista, ma il difensore della Fiorentina...

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Milan e dei possibili colpi in difesa della squadra rossonera. Thiaw, infatti, starebbe riflettendo sulla proposta del Como, ma su di lui c'è anche il Newcastle.

In caso dovesse partire, il Milan dovrebbe tappare il buco in difesa e l'intenzione sarebbe quella di farlo con un giovane italiano. I nomi sono quelli di Leoni del Parma o Comuzzo della Fiorentina. Come sottolinea Ceccarini, però, entrambi costano molto. Per Comuzzo la Fiorentina sembra non voler trattare per meno di 30 milioni di euro.