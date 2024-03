Un giovane calciatore della Fiorentina lascia Totti e passa alla scuderia dell'agente di Arthur. FOTO

Distefano lascia Totti

Cambio di procuratore per Filippo Distefano. Il classe 2003 della Fiorentina in prestito attualmente alla Ternana in Serie B, ha lasciato la scuderia di Francesco Totti per passare a quella di Federico Pastorello, agente dei viola Arthur Melo e Pietro Terracciano.

Il prestito a Terni, poi il futuro…

Distefano finora ha messo insieme 23 presenze stagionali con le Fere, con 4 reti e 2 assist. Il ragazzo ha un contratto con la Fiorentina fino all'estate del 2024 ma la società gigliata ha un'opzione per estenderlo fino al 2025.