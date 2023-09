Si è parlato anche di Fiorentina, per il futuro di Roberto Pereyra, centrocampista argentino ora svincolato. Voci timide sul possibile approdo in viola, ma sarebbe stato un trasferimento appoggiato anche dal calciatore stesso.

Ebbene, il futuro del Tucumano sarà ancora in Serie A, in una piazza che conosce benissimo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Pereyra tornerà all'Udinese. Si attende l'annuncio ufficiale entro la fine della settimana. L'argentino non aveva mai lasciato Udine, nel frattempo, e si allena con un club di seconda categoria in attesa del ritorno in A.