Pereyra ancora alla ricerca di una sistemazione per il prossimo anno. E l'argentino avrebbe accettato volentieri la Fiorentina

E' ancora incerto il futuro di Roberto Pereyra, centrocampista che a giugno si è svincolato dall'Udinese. Nonostante il cambio di agente, con il passaggio da Pastorello a Cosentino, il giocatore non ha ancora trovato una sistemazione.

Per lui si era parlato timidamente anche di Fiorentina, destinazione che il giocatore avrebbe accettato di buon grado, così come Inter o Torino. Nessuna di queste tre strade, però, si è concretizzata. Adesso il bivio: o le offerte brasiliane (Santos in pole sul Palmeiras) o la permanenza in Italia, anche se le offerte scarseggiano. Lo riporta Tutttosport.