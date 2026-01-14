Attenzione, per la difesa c'è anche la doppia opzione juventina...
Federico Gatti
La dirigenza della Fiorentina deve intervenire ancora nel corso di questo mercato invernale.
Particolarmente necessaria sembra essere l'acquisizione di un difensore centrale per la squadra allenata da Vanoli.
Doppia opzione
In questo senso, si legge su La Gazzetta dello Sport, c'è da tenere in considerazione anche una doppia opzione con la Juventus che ha disposizione il club viola.
Canale aperto
Rugani o Gatti, Paratici ha la possibilità di poter arrivare a uno dei due. Il canale è aperto.
