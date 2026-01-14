​​

header logo

Attenzione, per la difesa c'è anche la doppia opzione juventina...

Redazione /
Federico Gatti
Federico Gatti

La dirigenza della Fiorentina deve intervenire ancora nel corso di questo mercato invernale. 

Particolarmente necessaria sembra essere l'acquisizione di un difensore centrale per la squadra allenata da Vanoli

Doppia opzione

In questo senso, si legge su La Gazzetta dello Sport, c'è da tenere in considerazione anche una doppia opzione con la Juventus che ha disposizione il club viola. 

Canale aperto

Rugani o Gatti, Paratici ha la possibilità di poter arrivare a uno dei due. Il canale è aperto. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (10)