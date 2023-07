Nuovo nulla di fatto sui diritti tv per la Lega Serie A: situazione ancora ingarbugliata

Per quanto riguarda i diritti televisivi per la Lega Serie A, nonostante le rassicuranti parole di settimana scorsa dell'amministratore delegato De Siervo, siamo nuovamente a un nulla di fatto. Secondo quanto riportato da ANSA, infatti, l'odierna assemblea dei club ha deciso di prendere tempo per valutare la decisione finale davanti alle definitive offerte di DAZN, Mediaset e Sky.

Sono offerte che rimangono valide fino al prossimo 15 ottobre. Come confermato da una nota della Lega stessa, che ribadisce anche l'impegno nel massimizzare il valore dei diritti TV.