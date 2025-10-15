La serie positiva della Fiorentina con il prossimo arbitro. L'unica sconfitta? Più di tre anni fa

La partita tra Milan e Fiorentina in programma domenica prossima con inizio alle ore 20.45 sarà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

I precedenti con la Fiorentina

Sono sette le partite dei viola arbitrate dal fischietto laziale. E lo score complessivo è di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta.

La prima volta e una striscia positiva

E' la prima volta che trova i gigliati quest'anno, tre invece sono le partite della scorsa stagioe e tutte nel girone di ritorno (due vittorie e un pareggio il bilancio).

Con lui la Fiorentina è in serie positiva da cinque match, l'ultima e unica sconfitta è quella contro il Torino, in trasferta, 4-0 del 10 gennaio 2022.