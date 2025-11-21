Fiorentina a caccia di rinforzi in difesa? Occhi puntati su un centrale che Vanoli conosce bene

La Fiorentina sa di dover portare a termine una missione divenuta complicata: la salvezza. Con mister Vanoli alla guida della squadra, la speranza è che ci possa essere in breve tempo una risalita di classifica. Intanto il club starebbe anche guardando a possibili rinforzi, soprattutto in difesa. Piace Acheampong del Chelsea, ma evidentemente non solo.

La Fiorentina guarda in casa Spezia per la difesa

Secondo quanto riportato da Meczyki.pl, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi anche su Przemysław Wiśniewski, difensore centrale polacco. Gioca nello Spezia e ormai è entrato stabilmente nelle gerarchie della Nazionale, visto il miglioramento rapido delle sue prestazioni che stanno attirando l'attenzione anche della Serie A. Mister Vanoli, peraltro, lo conosce bene avendolo allenato al Venezia nella stagione 2022/2023.

E Vanoli lo conosce benissimo

La posizione dello Spezia sul calciatore (il più chiacchierato dei bianconeri sul mercato) è chiara: Wiśniewski non avrebbe chiesto di andare via a gennaio e il ds Melissano è attualmente fermissimo sulla sua permanenza.