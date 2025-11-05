L'allenatore della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato a Sky Sport: “Devo ancora capire l'emozione, non svegliatemi perché si sta bene. Cerco di portare un po' di leggerezza a questi ragazzi perché penso che ne abbiano bisogno. Segnale della società? Per quanto mi riguarda prendo la cosa con grande responsabilità e con le competenze che ho costruito in questi anni. Sono a disposizione e darò il 100%, i ragazzi sono stati i primi ad accogliermi nel modo giusto”.

“Cambiare? Troppo poco tempo. Ma deve cambiare l'attitudine, siamo la Fiorentina”

Certezze? “Il pensiero di cambiare dentro di me c'è, ma il tempo è stato veramente poco. Non voglio stravolgere, ma serve cambiare nettamente l'attitudine. Voglio una squadra che possa gestire e fare la partita, comunque siamo la Fiorentina. E dobbiamo portarcelo dentro, ricordarcelo”.

“Toccare il tasto dell'entusiasmo. Prima vengono le persone”

Sull'entusiasmo: “Il tasto da toccare è quello. Perché in momenti così prima vengono le persone, poi i giocatori. Contro il Lecce secondo me la Fiorentina era andata anche bene, però in momenti del genere basta un piccolo episodio a mandarti in difficoltà. Questo a dimostrazione di quanto la testa conti”.