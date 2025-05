Questo pomeriggio il direttore di TuttoVeneziaSport Davide Marchiol ha avuto modo di analizzare come la squadra di Di Francesco arriva alla sfida di lunedì contro la Fiorentina di Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Il turno di Serie A che viene è molto importante in tante zone della classifica, sia per la Fiorentina che per il Venezia. I viola sulla carte ha l’impegno piu facile nella corsa all’Europa perche tutte le altre hanno scontri diretti. Il Venezia invece dovrà cercare l’impresa perche Lecce ed Empoli hanno sfida con squadra di bassa classifica. Entrambe poi sapranno in anticipo il risultato delle avversarie, e questo aumenterà l’importanza dei pinti in palio”.

“Il mercato di gennaio ha palesemente penalizzato il Venezia”

Si è poi focalizzato su alcuni problemi dei laguari: “Stiamo parlando di una squadra che dopo il mercato di gennaio ha palesemente una lacuna in un reparto, quello offensivo, non riuscendo quindi a valorizzare in pieno la mole di gioco che effettivamente crea nei novanta minuti. Qualcuno da il Venezia per scontato nelle squadre che retrocederanno, ma in realtà parliamo di una squadra che per mentalità e per gioco proposto non è mai mancata finora. Anzi Di Francesco qualche difetto lo ha anche risolto: negli ultimi mesi infatti il Venezia prende pochi gol. Sono convinto che contro la Fiorentina daranno battaglia fino all’ultimo perchè la voglia di vincere è tanta”.

“Se il Venezia è in corsa per la salvezza è merito di DI Francesco”

Qualche parola anche per Di Francesco: “Sicuramente in questa squadra si vede l’impronta del suo allenatore, fatto che secondo me ha aiutato la squadra a restare in corsa per la salvezza: solo questo ci ha evitato di fare la fine del Monza, che è gia in Serie B. Parliamo di un mister che all’inizio ha dovuto capire il reale organico a sua dispisizione, subentrando ad un Vanoli che l’anno scorso aveva fatto tutto bene. Ha dovuto un po’ adattarsi e con il tempo provare a metterci del suo. Probabilmente la società c’ha messo del suo a non consegnargli una squadra all’altezza dopo il calciomercato estivo”.

“Ecco chi sono i nomi di cui sentirete parlare in estate”

Ha poi concluso parlando di alcuni singoli: “I nomi piu chiacchierati in casa Venezia sono quelli di Idzes e di Nicolussi Caviglia, sentiremo parlare di entrambi in fase di mercato. Il difensore ha fatto un ulteriore step di crescita quest’anno, e che era già stato in ottica Fiorentina in estate: è stato fermato da un problema di salute che non gli ha permesso di giocare tutta la stagione al massimo, però ha dimostrato di essere uno dei leader della difesa del Venezia. Per quando riguarda il centrocampista, che è il vero e proprio capocannoniere dei lagunari dopo l’addio di Pohjanpalo: ha preso in mano il centrocampo della squadra risultando tra i migliori e con più classe. Se il Venezia ha numeri discreti su palla da fermo è grazie anche alle sue pennellate”.