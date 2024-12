Dall'Argentina sono sicuri: Lucas Martinez Quarta sarà un nuovo giocatore del River Plate. A rivelarlo è la testata riverplaydigitalok.com, che riporta come sia praticamente tutto fatto tra Fiorentina e River per il ritorno in Argentina del difensore.

Secondo quanto si legge, Quarta si imbarcherà per Buenos Aires dopo il match contro la Juventus di domani sera per passare il capodanno in patria. E la sua famiglia avrebbe già avviato le pratiche per il trasloco in Argentina.