Dove siamo...e dove si riparte: La Fiorentina e un altro anno da protagonisti in quattro competizioni

La Fiorentina è giunta al terzo anno con Vincenzo Italiano alla guida. Dopo alcune stagioni buie, Il tecnico ex Spezia ha avuto il merito di riportare entusiasmo nell’ambiente viola, centrando due qualificazioni europee in altrettante stagioni, oltre a due finali nel 2022-23, entrambe perse senza sfigurare: quella contro il West Ham in Conference League e quella contro l’Inter in Coppa Italia.

Il calciomercato estivo

Dopo quest’ultima ottima annata, il direttore generale, Joe Barone, e il direttore sportivo, Daniele Pradè, hanno operato nel calciomercato estivo cedendo Cabral, Terzic, Igor, Zurkowski e Venuti, portando a Firenze Nzola, Parisi, Arthur e Christensen. I risultati fino a oggi stanno dando ragione al club di Rocco Commisso, come dimostra il bilancio della prima metà di questa stagione.

La Fiorentina 2023-24 fra Serie A, Conference League e Coppa Italia

La squadra viola è sempre più una conferma ai vertici della Serie A e viene ormai abitualmente annoverata fra le big del nostro campionato. Attualmente, i ragazzi di Italiano sarebbero qualificati nuovamente per una coppa europea, questa volta, addirittura, la Champions League, forti di un rendimento da 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte con 27 gol fatti e 18 subiti. La bagarre per la qualificazione alle coppe europee, con poche squadre racchiuse in pochi punti, rende particolarmente incerto e affascinante lanciarsi in un pronostico sulla posizione di classifica finale della Fiorentina.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, fino a oggi la Fiorentina ha battuto l’Atalanta e quel Bologna che si sta affermando come rivelazione stagionale, ottenendo anche una prestigiosa vittoria a Napoli. Un pareggio contro la Roma e le sconfitte con Inter, Lazio, Juventus e Milan chiudono la panoramica.

In Conference League, i vicecampioni in carica sono stati sorteggiati in un girone che vedeva presenti Ferencvaros, Genk e Cukaricki, chiudendo la graduatoria al primo posto davanti agli ungheresi, grazie al pareggio in trasferta nello scontro diretto dell’ultimo turno (1-1). I 12 punti totalizzati hanno permesso alla squadra viola di evitare gli scomodi playoff con le squadre “retrocesse” dall’Europa League, in quanto terze classificate. La Fiorentina comincerà dunque la fase a eliminazione diretta direttamente dagli ottavi di finale, che prenderanno il via il prossimo 7 marzo.

In Coppa Italia, i gigliati hanno eliminato il Parma agli ottavi ai calci di rigore, dopo il 2-2 ottenuto in rimonta ai tempi supplementari. Nei quarti di finale, si troveranno di fronte – a sorpresa – il Bologna, dal momento che la squadra di Thiago Motta ha battuto l’Inter a San Siro ai tempi supplementari. Il Derby dell’Appennino nella coppa nazionale è in programma per il prossimo 10 gennaio. In caso di vittoria, se tutto andasse secondo i pronostici, i viola potrebbero affrontare in semifinale una tra Milan e Atalanta.

Di certo la squadra di Italiano ha dimostrato, in questi ultimi anni, di tenere a ogni singola competizione e quest’anno la situazione non cambierà. Il sogno, in ogni caso, resta quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Una possibilità che potrebbe diventare ancor più concreta se le squadre qualificate in Serie A diventassero cinque e non più quattro. Dipenderà dal ranking e quindi anche dai risultati dei viola in Conference League. Padroni del proprio destino, in tutto e per tutto.