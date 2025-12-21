L'unica 'decisione drastica' di Vanoli riguarda il cambio di capitano
Per la partita contro l'Udinese, non ci sono grandi cambiamenti nelle scelte di formazione per la Fiorentina, con Paolo Vanoli che conferma il suo tradizionale modulo 3-5-2, senza optare per una difesa a quattro. L'unica vera novità riguarda le dinamiche interne del gruppo.
Il capitano prescelto
Il capitano della squadra, infatti, non sarà il difensore Luca Ranieri, che scenderà in campo dal primo minuto, ma il portiere David De Gea. Una decisione, quella presa dal tecnico viola, che probabilmente è orientata a dare un segnale soprattutto all'intero spogliatoio.
E Ranieri…
Ranieri sarà invece il vice-capitano nella gara contro l'Udinese che la Fiorentina si appresta a giocare.
