Ceccarini: "Nei prossimi giorni da Napoli sarà chiaro il futuro di Spinazzola e Folorunsho, entrambi cercano più spazio"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha aggiornato su tuttomercatoweb.com la situazione a pochi giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato invernale. Anche la Fiorentina ha iniziato a muoversi per capire il da farsi. Contatti con il Napoli, con il quale potrebbe essere intavolata una doppia trattativa: “Da Napoli nei prossimi giorni sarà più chiaro anche il futuro di Spinazzola e Folorunsho, che cercano più spazio” ha scritto Ceccarini.

E sugli ex viola: “Arthur sembra essere indirizzato sempre più verso la Spagna. Ci sono varie opportunità, il Betis Siviglia in testa ma attenzione anche a Villarreal e Valencia. Su Hancko la Juventus si lascia aperte tutte le strade. Il Feyenoord valuta lo slovacco tanto e non è intenzionato a cederlo a gennaio ma se ci fosse una minima apertura magari anche nella seconda metà di gennaio a condizioni giuste la Juventus potrebbe decidere di anticipare l’operazione che comunque vorrebbe fare a giugno”.