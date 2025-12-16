Lo Monaco: "Giocatori deficitari, hanno dimostrato poco attaccamento alla professione. Dalla disgrazia di Barone, alla Fiorentina..."

Spiegare cosa stia capitando alla Fiorentina è un'impresa per molti. Nessuno ad inizio stagione poteva immaginare di vedere la squadra all'ultimo posto dopo quindici giornate di campionato.

Mercato

“Negli ultimi mesi si è verificata una confluenza di situazioni - spiega l'ex dirigente di Catania e Palermo, Pietro Lo Monaco, intervistato dal Corriere Fiorentino - dai cambi in panchina a una campagna acquisti dimostratasi lacunosa: alla Fiorentina mancano un difensore e un centrocampista di spessore, oltre agli attaccanti esterni”.

Risposta deficitaria dei giocatori

Lo Monaco ha anche detto: “La risposta dei giocatori è stata deficitaria. Sono loro che hanno fin qui dimostrato di essere poco gruppo e di avere poco attaccamento alla professione, prima ancora che alla maglia. Mi pare che fin qui solo la gente di Firenze stia provando a reagire: contro il Verona la curva ha trascinato la squadra al momentaneo pareggio”.

“Dalla disgrazia di Barone…”

Sulla dirigenza gigliata: “E' innegabile che alla Fiorentina, dalla disgrazia occorsa a Barone, continui a mancare una figura di un certo tipo, e non dimentico l’assenza forzata da Firenze di Commisso”.