Sorpresa Marì: lo spagnolo scalda il motore. Scatta l'operazione rilancio?

In vista della partita della Fiorentina contro il Como, l'allenatore gigliato, Stefano Pioli, potrebbe finire per puntare pure sull'usato sicuro.

Comuzzo in difficoltà

Nella fattispecie La Nazione specifica che l'usato sicuro in questo caso si chiama Pablo Marì. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, nella difesa a tre viola potrebbe trovare posto anche lo spagnolo, che sta scaldando il suo motore. Tutto ciò approfittando delle difficoltà di Pietro Comuzzo (con conseguente spostamento di Marin Pongracic dal centro verso destra).

Il rilancio dopo la mancata cessione?

Durante l'estate, Marí è stato vicino anche alla cessione. Lo hanno chiesto in diversi, sia in Italia che all'estero. Ora potrebbe trovare anche il modo di rilanciarsi a Firenze, nonostante non ci sia più chi l'ha voluto fortemente, ovvero l'ex allenatore viola, Raffaele Palladino.