Cassano: "Pioli si è esposto troppo, il suo destino ormai è segnato. È solo questione di tempo, poi Firenze gli darà il ben servito"
Nel corso del podcast “Viva el Fùtbol” l'ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua sulla situazione di casa Fiorentina e in particolare su Stefano Pioli: “Speravo di sbagliarmi su di lui dopo che era stato in Arabia, invece avevo ragione. Col Bologna la Fiorentina è stata fortunata, perché nove volte su dieci quella partita la perdi. Pradè ha definito la partita con il Lecce una questione di vita o di morte, ma la verità è che anche vincendo non cambierebbe granché perché in tre mesi la Fiorentina non ha fatto vedere niente di niente”.
“Pioli ha il destino segnato”
Poi ha aggiunto: “Su Pioli c'è la famosa clessidra di padre-tempo che arriverà. Non ha proprio futuro sulla panchina viola, se non succede adesso la Fiorentina cambierà allenatore tra qualche settimana. Il suo destino è segnato, purtroppo quando ti esponi come ha fatto lui e poi ti ritrovi in questa situazione è complicato andare avanti. E alla fine Firenze ti dà il ben servito”.