Nel corso del podcast “Viva el Fùtbol” l'ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua sulla situazione di casa Fiorentina e in particolare su Stefano Pioli: “Speravo di sbagliarmi su di lui dopo che era stato in Arabia, invece avevo ragione. Col Bologna la Fiorentina è stata fortunata, perché nove volte su dieci quella partita la perdi. Pradè ha definito la partita con il Lecce una questione di vita o di morte, ma la verità è che anche vincendo non cambierebbe granché perché in tre mesi la Fiorentina non ha fatto vedere niente di niente”.

“Pioli ha il destino segnato”

Poi ha aggiunto: “Su Pioli c'è la famosa clessidra di padre-tempo che arriverà. Non ha proprio futuro sulla panchina viola, se non succede adesso la Fiorentina cambierà allenatore tra qualche settimana. Il suo destino è segnato, purtroppo quando ti esponi come ha fatto lui e poi ti ritrovi in questa situazione è complicato andare avanti. E alla fine Firenze ti dà il ben servito”.